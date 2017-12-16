Пекин, 16 декабря, 2017, 06:32 — ИА Регнум. Китай примет у себя симпозиум в защиту мира между Палестиной и Израилем, который пройдет с 21 по 22 декабря в Пекине, сообщает 15 декабря агентство «Синьхуа».

IlyaHaykinson Израильский и палестинский флаги

По словам пресс-секретаря МИД КНР Лу Кана, советник по иностранным делам главы Палестины Набил Шаатх и заместитель спикера израильского Кнессета Хилик Бар возглавят делегации, которые прибудут на симпозиум.

Министр иностранных дел Китая Ван И лично встретится с участниками мероприятия, заявил Лу во время очередного пресс-брифинга.

Си подтвердил, что Китай поддерживает решение палестинской проблемы между двумя государствами и выступает за создание независимого, полностью суверенного Палестинского государства в границах 1967 года, где Восточный Иерусалим является его столицей.

Целью симпозиума является предоставление площадки для переговоров в защиту мира между Палестиной и Израилем, а также продвижение новых идей в деле мирного урегулирования, предложил Ли.

Напомним, что очередной виток обострения отношений между Палестиной и Израилем начался после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп принял решение признать Иерусалим столицей Израиля и перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

Данное решение вызывало волну негодования в арабском мире. Негативно на это решение отреагировал и президент Турции Раджеп Эрдоган. Страны Организации исламского сотрудничества приняли решение признать Восточный Иерусалим столицей Палестины.

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МИД России выступил за мирное сосуществование Израиля и Палестины в международно-признанных границах, где Палестина бы обладала своим суверенным государством. При таком раскладе Восточный Иерусалим стал бы столицей будущего палестинского государства, а Западный Иерусалим — столицей Израиля.