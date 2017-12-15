Нью-Йорк, США, 16 декабря, 2017, 00:47 — ИА Регнум. Величина расходов российских туристов за рубежом поставила РФ на второе место рейтинга Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), на первом месте — Бразилия.

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В распространенном UNWTO сообщении отмечается, что за десять месяцев 2017 года расходы российских туристов увеличились на 27%. До этого они, напротив, снижались.

Уточняется, что на первом месте рейтинга оказалась Бразилия, чьи заграничные траты увеличились на 33%.

Китайские туристы также состоят в списке «любителей больших трат»: рост расходов составил 19%. У туристов из Южной Кореи показатель составил 11%, у американцев и канадцев — девять процентов, у итальянцев — семь процентов.

Немцы, британцы, австралийцы, французы и жители Гонконга показали прирост расходов на уровне от двух до пяти процентов.

Отмечается, что в с начала года по октябрь международные поездки совершили 1,1 млрд человек. Рост составил семь процентов (70 млн человек) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря директор российской туристической ассоциации «Мир без границ» Светлана Пятихатка заявила, что рост туристического потока из Китая по итогам 2017 года может достичь 18% по сравнению с предыдущим годом.