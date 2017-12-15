Вашингтон, 15 декабря, 2017, 23:56 — ИА Регнум. Государственный департамент США возлагает ответственность за провал переговоров по мирному урегулированию в Сирии на правительство ближневосточной страны, передает Reuters.

Beshr Abdulhadi Сирия

Согласно заявлению Госдепа, представители правительства Сирии подошли к вопросу переговоров с оппозицией «недостаточно серьезно».

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что американское внешнеполитическое ведомство просит сторонников сирийского правительства «использовать свои рычаги, чтобы заставить режим участвовать в реальных переговорах с оппозицией в Женеве».

«Соединенные штаты настоятельно призывают все стороны серьезно работать над политическим урегулированием этого конфликта, в противном случае Сирии может грозить (международная) изоляция и нестабильность», — заявила Нойерт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря закончился восьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве. Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура уже заявил о провале переговоров.

Следующий раунд переговоров по мирному урегулированию в Сирии в Женеве планируется созвать в январе 2018 года.

Представители президента Сирии Башара Асада подчеркнули, что будут обсуждать только вопросы борьбы с терроризмом, отвергнув предложенную оппозицией повестку: обсуждение президентских выборов и конституционной реформы.