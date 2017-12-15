Хараре, 15 декабря, 2017, 23:44 — ИА Регнум. Министры правительства и члены правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» (ZANU-PF) не могут отделаться от старой привычки — они продолжают называть президентом свергнутого Роберта Мугабе, передает Reuters.

U.S. Navy Роберт Мугабе

Так, в ходе своей речи перед однопартийцами и новым президентом министр энергетики Саймон Хая Мойо внезапно воскликнул:

«Вперед с президентом Мугабе!»

Поняв свою ошибку, министр быстро поправился, однако было уже поздно — президент Эммерсон Мнангагва, имевший на посту вице-премьера прозвище «крокодил», выслушал речь Хая Мойо с каменным лицом.

Однако на этом все не закончилось — следующим «оговорился» министр финансов Патрик Чинамаса: он предложил Роберта Мугабе в качестве кандидата на президентских выборах в 2018 году.

Тем не менее, старые привычки не помешали членам правящей партии сместить Роберта Мугабе с поста главы партии, который он формально до сих пор занимал, а также назвать Эммерсона Мнангаву кандидатом на предстоящих выборах от ZANU-PF.

Напомним, бывший вице-президент Мнангагва занял место многолетнего президента Зимбабве Роберта Мугабе после переворота, организованного военными в ночь с 14 на 15 ноября 2017 года.

В конце ноября Мнангагва принес присягу в качестве и.о. президента и в начале декабря уже назначил правительство, в которое вошли военные — организаторы переворота. «Новая власть» в Зимбабве уже была признана со стороны США и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, сам 93-летний Роберт Мугабе, правивший Зимбабве 37 лет, не присутствовал на съезде партии ZANU-PF 15 декабря — накануне события военные выпустили его на лечение в Сингапур и Малайзию, где уже находится семья бывшего президента.