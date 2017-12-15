Киев, 15 декабря, 2017, 23:22 — ИА Регнум. В феврале 2018 года против России будут введены новые международные санкции, которые затронут российских бизнесменов. Об этом 15 декабря заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинские санкции

«Будет новая и очень серьёзная порция санкций, которая касается активов российских олигархов. Мы говорим о том, чтобы создать систему такого давления», — сказал украинский министр в эфире телеканала «Прямой».

Напомним, накануне председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе договорились о продлении действующих санкций против России.

Как ожидается, официально данное решение будет оформлено на заседании Совета ЕС не позднее 25 декабря.

В Кремле выразили сожаление в связи с решением лидеров Евросоюза, отметив, что санкции «не соответствуют интересам ни стран, входящих в ЕС, ни Российской Федерации».

Читайте также:

Туск: Евросоюз един как никогда в вопросе антироссийских санкций

В Кремле прокомментировали решение о продлении санкций против России

Порошенко поблагодарил Меркель и Макрона за санкции против России