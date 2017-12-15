МИД Украины анонсировал новую «серьёзную порцию санкций» против России
Киев, 15 декабря, 2017, 23:22 — ИА Регнум. В феврале 2018 года против России будут введены новые международные санкции, которые затронут российских бизнесменов. Об этом 15 декабря заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Будет новая и очень серьёзная порция санкций, которая касается активов российских олигархов. Мы говорим о том, чтобы создать систему такого давления», — сказал украинский министр в эфире телеканала «Прямой».
Напомним, накануне председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе договорились о продлении действующих санкций против России.
Как ожидается, официально данное решение будет оформлено на заседании Совета ЕС не позднее 25 декабря.
В Кремле выразили сожаление в связи с решением лидеров Евросоюза, отметив, что санкции «не соответствуют интересам ни стран, входящих в ЕС, ни Российской Федерации».
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