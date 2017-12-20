Санкт-Петербург, 20 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 7 ноября Лениным написана записка Дзержинскому в связи с докладом последнего в СНК 7 декабря о мерах борьбы с саботажниками и контрреволюционерами. Она представляет проект соответствующего декрета. После вводной части, говорящей о борьбе и саботаже буржуазии против советской власти, следуют пункты:

Александр Дейнека. В Донбассе. 1925

1) лица, имеющие доход свыше 500 руб. в месяц, должны зарегистрироваться в домовых комитетах, подробно указав род и место занятий, а также и доходность; 2) сведения эти через домовые комитеты поступают в Наркомвнудел; 3) не исполнившие этого постановления штрафуются 5000 рублей, тюрьмой до 1 года, отправкой на фронт и т. д., в зависимости от степени виновности; 4) такое же наказание возлагается на саботажников; 5) как первый шаг введения всеобщей трудовой повинности устанавливается, что все лица, указанные в п. 1 декрета, и их семьи, должны вести точный учет своих приходов и расходов в особых книжках, подлежащих контролю Советов.

По постановлению СНК образована «Всероссийская чрезвычайная комиссия при СНК по борьбе с контрреволюцией и саботажем».

СНК издан декрет о конфискации в собственность республики имущества акционерного общества Богословского горного округа ввиду отказа заводоуправления общества подчиниться декрету СНК о введении рабочего контроля.

Открылись частные банки, которым государственный банк предоставил 8 миллионов для расплаты наличными.

Прошли переговоры по телефону делегации крестьянского съезда с Центральной радой (Винниченко и Ткаченко) о ликвидации конфликта между СНК и Радой. Украинская сторона заявляет, что велика опасность вооруженного столкновения, поскольку на них идут 15 эшелонов Совнаркома. Со стороны Рады наступательных действий не предпринимается. Делегация от съезда говорит:

«Предварительным условием для ведения переговоров делегация считает прекращение враждебных действий со стороны Рады по отношению к Совету народных комиссаров и — в первую очередь — прекращение разоружения советских войск и возвращение отобранного у этих войск оружия. Ждем ответа».

Рада отвечает, что военные действия начали народные комиссары — они же и должны прекратить их.

«Разоружение происходило только там, где происходили военные действия со стороны народных комиссаров. Возвращение оружия высланным с Украины частям сделано быть не может. Основой для дальнейших переговоров может послужить признание Украинской народной республики и заявление о полном невмешательстве со стороны Совета народных комиссаров во внутренние дела Украинской республики».

Солдаты

Делегация передает слова Троцкого, что СНК признает право Украины на самоопределение вплоть до отделения, но для этого требуется создать комиссии (финансовые, военные и пр.).

«Делегация думает, что, не касаясь вопроса о виновности той или другой стороны, также как и в вопросах общей внешней политики, для начала переговоров необходима немедленная приостановка всех враждебных мер. Мы с таким же требованием обращаемся и к другой стороне. Если считаете желательным вмешательство Всероссийского крестьянского съезда, то вы должны согласиться с этими предварительными справедливыми требованиями».

Рада в ответ требует сначала признать Украинскую народную республику, а лишь затем поднимать вопрос о комиссиях. Враждебные действия также должны быть сначала прекращены со стороны СНК. В этом случае Рада согласна на прекращение разоружения советских войск.

В конце разговора делегация спрашивает, как Рада смотрит на отправку советских войск на Дон для борьбы с Калединым. Рада уходит от ответа, сначала заявляя, что уже выражала свою позицию СНК и не хочет ее повторять, а затем ссылаясь на то, что текста ответа у нее с собой нет. Наконец, украинская сторона соглашается «приблизительно» описать свою позицию:

«Признавая право на самоопределение каждой нации и области и потому стоя на почве полного невмешательства в устроение их собственной жизни, мы сохраняем строгий нейтралитет как по отношению к Великороссии, так и к Дону и другим образующимся республикам, поэтому через территорию Украинской республики не пропускаем войск ни на Дон, ни с Дона — в Великороссию. Но, требуя для себя свободного пропуска наших войсковых частей на Украину, не можем препятствовать и другим в этом же; поэтому пропускаем казацкие войска на Дон, если они этого хотят, а также великорусские — в Великороссию. Считаем, что разрешение политических вопросов на Дону может быть совершено без кровопролития, к чему стремится правительство Украинской народной республики. Посылаем на Дон делегацию для расследования репрессий над рабочими организациями, а также для воздействия мирным путем».

Заседание левой части II Всероссийского съезда советов крестьянских депутатов открылось речью представителя делегации от правой части съезда, покинувшей съезд и заседающей на Фонтанке. Он говорит, что отколовшаяся часть съезда пришла к заключению о необходимости снова слиться воедино. Условия для дружной совместной работы, по мнению правой части съезда, следующие: президиум съезда должен быть переизбран так, чтобы в него вошли по два представителя от губернии и один от армии, резолюция об Учредительном собрании должна считаться окончательно принятой, все резолюции, принятые после ухода правой части съезда, должны быть вновь пересмотрены, съезд должен заявить энергичный протест против объявления СНК войны Украине, все препятствия к созыву Учредительного собрания должны быть устранены, действительными считаются лишь те мандаты, которые были выданы до раскола съезда. Данные условия не ультимативны.

Ряд выступивших вслед за этим делегатов предлагают отклонить требования правых. По предложению Карелина (л. с.-р.) съезд принял приглашение к правой части явиться на совместное заседание для обсуждения вопроса об условиях соглашения. Затем съезд перешел к обсуждению положения на Украине.

На Украине

На заседании правой части Всероссийского съезда советов крестьянских депутатов обсуждался вопрос о взаимоотношениях между СНК и Центральной радой. Выносится резолюция, обвиняющая СНК в начале войны внутри единой Российской республики и грозящая ему обвинением со стороны Учредительного собрания, а также посылающая «горячий привет» Раде и украинскому съезду советов.

Лениным написан проект воззвания II Всероссийского съезда советов крестьянских депутатов к крестьянству, посвященного разоблачению политики правых с.-р., перспективам работы Учредительного собрания, его взаимоотношениям с советской властью, возможности гражданской войны и т. д. Ленин особо указывает на необходимость отзыва из Учредительного собрания правых с.-р.

Антонов-Овсеенко возвратился из Ставки в Петроград, где совместно с Лениным наметил план действий экспедиции на юг. Ленин высказал сомнение в целесообразности назначения Антоновым начальником своего штаба подполковника Муравьева (левого с.-р.) и заявил, что соглашается на это лишь при полной ответственности Антонова за все последствия.

Отряды с Северного фронта под командованием Кудинского прибыли в Брянск. При их содействии в городе вооружены до 10 тысяч рабочих; из Гомеля прибыло в Брянск для этой же цели 50 тысяч винтовок; формируется трехорудийная батарея и легкий артиллерийский парк. Подготовляется база для всего революционного фронта. Производительность сухарного завода поднята до 1000 пудов в день.

На заседании Донского войскового круга (с делегациями от ростовских меньшевиков, с.-р. и городской думы) Каледин, говоривший об управлении Доном, настаивал на немедленном

«Привлечении к верховной власти всего населения… При настоящих условиях игнорировать рабочих нельзя… Но, конечно, мы не потерпим в нашем правительстве большевиков… Нельзя в нашей борьбе с большевизмом отгораживаться от тех, кто к нам пришел, уходя от революционного движения. Эти силы мы должны использовать на благо России. С ними нас связывают самые крепкие узы — узы борьбы с общим врагом».

Окончательная конструкция власти принята в следующем виде. Во главе управления областью стоит войсковой атаман, и ему же принадлежит военная власть; управляет областью войсковое правительство, всецело ответственное перед атаманом. Казачьи дела решаются в правительстве только членами его — казаками. Общие дела решаются совместно с представителями крестьян. Число казаков и крестьян в правительстве равное.

Съездом 3-й армии предложено армейскому крестьянскому комитету 3-й армии немедленно переизбрать все крестьянские комитеты в армии как не отражающие воли избирателей и во многих случаях еще не переизбранные.

На солдатском митинге

Президиум Петросовета предписал домовладельцам немедленно удовлетворить требования бастующих дворников и швейцаров. Соглашением между союзом дворников и швейцаров и союзом домовладельцев забастовка дворников и швейцаров в Петрограде прекращена.

Исполнительный комитет Николаевской ж. д. взял управление дорогой в свои руки согласно постановлению чрезвычайного делегатского дорожного съезда.

На 3-й областной конференции РСДРП (б) в Москве докладчик о деятельности областного бюро Шанцев отметил рост числа членов организации, достигшей 70 000 человек, а также рост связей с деревней.

С докладом о политической линии областного бюро выступил Стуков, который указал, что областное бюро всегда отстаивало точку зрения, установленную Лениным в его апрельских тезисах. И теперь областное бюро будет стоять на прежней точке зрения. Доклад вызвал горячие споры.

В Самаре состоялась манифестация в поддержку Учредительного собрания, устроенная губернской управой и крестьянским съездом. Участвовали преимущественно чиновники, служащие, офицерство, мелкая буржуазия, члены партии с.-р., меньшевики, из рабочих — печатники, из солдат — артиллеристы. Не работали все торговые заведения, типографии (кроме типографии ревкома), электрическая станция, трамвайный парк, железнодорожные мастерские, учебные заведения.

На губернский съезд советов в Самаре явилась делегация от манифестации в честь Учредительного собрания, потребовавшая освобождения арестованных ревкомом капиталистов. Съезд отказал в удовлетворении этих требований.

В Оренбурге открылся казачий войсковой круг, на котором главную роль играл атаман Дутов. Выступавшие с.-р. протестовали против клеветы на казачество и говорили, что оно борется «за единую честь, на власть Учредительного собрания».

В Киеве заседает Всеукраинский съезд рад, созванный Украинской центральной радой. На съезде выступали генеральные секретари. Грушевский просил оказывать доверие выпускаемым бумажным деньгам. Съезд постановил обратиться с воззванием ко всем народам России с требованием не допустить войны Украины и России. Затем съезд принял резолюцию с выражением доверия Раде.

Делегаты, ушедшие с краевого съезда советов, и члены краевого комитета РСДРП (б) выехали в Харьков.

В Макеевский горный округ (Донбасс) прибыл эшелон казаков и арестовал членов рудничных комитетов округа. Уголь, предназначенный для поволжских фабрик и заводов, реквизирован и под угрозой расстрела грузится для отправления в Ростов-на-Дону, Новочеркасск и Таганрог. Казаки захватили с собой паровозы.