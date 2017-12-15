Нью-Йорк, США, 15 декабря, 2017, 22:24 — ИА Регнум. США вполне готовы к военному решению конфликта на Корейском полуострове, если «что-то пойдёт не так». Такое заявление сделал сегодня, 15 декабря, государственный секретарь Рекс Тиллерсон, сообщает АВС.

U.S. Department of Defense Американский военный

«Президент ясно сказал, что с военной точки зрения мы будем готовы, если что-то пойдёт не так. И наши вооружённые силы готовы», — сказал Тиллерсон.

При этом глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что каналы связи с Пхеньяном остаются открытыми.

«Наши каналы связи остаются открытыми, Северная Корея знает, что они открыты, они знают, где эта дверь и как войти в неё, когда они захотят поговорить», — подчеркнул Тиллерсон.

Стоит отметить, что в последние дни Тиллерсон сделал много разнонаправленных заявлений по поводу кризиса вокруг КНДР.

Так, 13 декабря госсекретарь откровенно заявил, что совершенно нереалистично ожидать от КНДР, что она откажется от ядерного оружия, на разработку которого было потрачено много времени и ресурсов. Кроме того, Тиллерсон прямо сказал, что президент США его позицию разделяет и Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном в любое время и даже согласен провести первую встречу без предварительных условий.

«Давайте просто встретимся. Мы можем поговорить о погоде, если вы этого хотите. Мы можем обсудить, является ли стол круглым или квадратным. Но можем ли мы для начала встретиться лицом к лицу и просто поговорить?» — миролюбиво сказал Тиллерсон.

В тот же день последовал гневный окрик Белого дома. Официальный представитель администрации президента США Дональда Трампа заявил, что никаких переговоров с КНДР «без предварительных условий» и в «любое время» не будет.

Сегодня, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Тиллерсон вновь заявил, что США совершенно не стремятся к войне с Северной Кореей.

«Мы чётко заявляли, что все варианты на столе для того, чтобы обеспечить защиту нашего государства, однако мы не стремимся к войне с Северной Кореей и не хотим её», — сказал Тиллерсон.

Он подчеркнул, что верит в дипломатический путь решения северокорейской проблемы.

Но уже после заседания Совбеза Тиллерсон сделал заявление о том, что Соединённые Штаты готовы к военному решению ситуации с Северной Кореей, если «что-то пойдёт не так».

Идёт ли линия Тиллерсона вразрез с линией Трампа в отношении КНДР, или президент с госсекретарем играют по старой схеме «хороший полицейский — плохой полицейский» — покажет время. В любом случае последнее заявление КНДР в ответ на возможность установления морской блокады страны было вполне однозначным — установление такой блокады будет воспринято как объявление войны.