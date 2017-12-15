Кишинёв, 15 декабря, 2017, 22:03 — ИА Регнум. Около 47% граждан Молдавии проголосовали бы за вступление в Европейский союз в случае проведения референдума, 28,5% проголосовали бы против, остальные не участвовали бы в референдуме или не определились, за какой вариант отдать голос. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Барометр общественного мнения», передает корреспондент ИА REGNUM.

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За вступление в Евразийский экономический союз проголосовали бы 42,4% респондентов, против — 30,4%. Если бы на референдуме пришлось выбирать между двумя союзами, 38,1% проголосовали бы за ЕС, 32,6% — за Евразийский союз.

На референдуме про вопросу объединения с Румынией 56% проголосовали бы против, 21,8% — за. За объединение с Россией на референдуме готовы проголосовать 33%, 40,3% — против.

Если бы на референдум вынесли вопрос о вступлении в НАТО, 51% граждан Молдавии проголосовали бы против, 15,9% — за. В целом же 62,3% респондентов считают нейтралитет лучшим решением для обеспечения безопасности Молдавии, 14,2% считают лучшим решением вступление в НАТО, 7,5% — присоединение к ОДКБ.

Из зарубежных политиков наибольшей популярностью у молдаван по-прежнему пользуется президент России Владимир Путин — ему доверяют 54,7% граждан Молдавии. Далее с большим отставанием следуют канцлер Германии Ангела Меркель (35%), президент Румынии Клаус Йоханнис (30,2%) и президент США Дональд Трамп (18,7%).

Опрос проводился по заказу Института публичной политики с 18 ноября по 5 декабря среди 1113 человек из 82 населенных пунктов, погрешность составляет 2,8%. Проводящийся на протяжении более чем 15 лет «Барометр общественного мнения» считается наиболее авторитетным социологическим исследованием в Молдавии.