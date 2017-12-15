Москва, 15 декабря, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Инвестором одного из проблемных татарских банков — «Тимер банка» назначен банк «Российская финансовая корпорация». Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.

Tatbank.ru Головной офис «Тимер банка» в Казани

Отмечается, что таким образом Банк России утвердил изменения в план участия госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства «Тимер банка».

АО «Банк «Российская финансовая корпорация» учрежден в 1993 годув соответствии с указом Президента как Госпредприятие «Российская финансовая корпорация» в целях активизации и повышения эффективности инвестиционного процесса в российской экономике. В июне 2003 года корпорация преобразована в ОАО «Российская финансовая корпорация», 100% акций ОАО «РФК» принадлежало государству в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

В октябре 2013 года 100% акций ОАО «РФК-банк» переданы в качестве имущественного взноса Российской Федерации Госкорпорации «Ростех». С конца декабря 2014 года 100% акций банка принадлежит ОАО «Рособоронэкспорт». Сейчас это небольшой по размеру активов московский банк, ориентированный на обслуживание корпоративных клиентов и контрагентов госкорпорации «Ростех».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Тимер банк» находился под временным управлением государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». В конце августа 2017 года срок управления был продлен еще на полгода.

«Тимер банк» дважды прошел через процедуру финансового оздоровления и входил в негласную банковскую группу разорившегося «Татфондбанка» (ТФБ), к началу октября 2017 года пришел с «дырой» в собственном капитале 3,881 млрд рублей. При этом размер уставного капитала, увеличенного в конце августа 2016 года, у «Тимер банка» составлял 3,3 млрд рублей.

Единственный акционер банка, который три года назад выступил инвестором-спасателем, ООО «Новая нефтехимия» само с середины октября 2017 года находится на одном из этапов банкротства. Следует отметить, что в числе соучредителей ООО экс-председатель правления ТФБ Роберт Мусин, в отношении которого возбуждено два уголовных дела с 19 эпизодами, связанными с мошенничеством и злоупотреблением полномочиями.