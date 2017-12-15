Кишинёв, 15 декабря, 2017, 20:44 — ИА Регнум. Парламент Молдавии 15 декабря назначил новым главой Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдана Зумбряну, до сих пор занимавшего должность главы начальника отдела уголовного розыска НЦБК. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Зумбряну назначен на должность сроком на пять лет и в тот же день принес присягу перед депутатами.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Кандидатура Зумбряну была отобрана парламентской комиссией в результате конкурса. В то же время депутаты от оппозиции выразили сомнение в праве Зумбряну занимать эту должность указав на его причастность ко многим громким делам с политической подоплекой последних лет. Зумбряну также считается человеком, приближенным к лидеру правящей Демпартии Владимиру Плахотнюку.

Кресло директора НЦБК осталось вакантным после того, как 25 октября 2017 года истек срок полномочий прежнего главы ведомства Виорела Кетрару.