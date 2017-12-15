Токио, 15 декабря, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Северная Корея «абсолютно не готова» к каким-либо переговорам, передает Reuters.

Uwe Brodrecht Военный парад в Пхеньяне

Глава МИД Японии, выступая в Совете Безопасности ООН, отметил, что КНДР не откажется от ядерной и ракетной программы и не пойдет на «конструктивный диалог».

Также министр напомнил, что 75-дневная «тишина» — время, когда Пхеньян воздерживался от ракетных и ядерных испытаний — закончилась в конце ноября запуском военными КНДР баллистической ракеты.

«Некоторые оптимисты называли 75 дней тишины позитивным сигналом. Однако запуск ракеты в ноябре дал понять, что (военные) Северной Кореи продолжают неустанно развивать свою ядерную и ракетную программу, даже когда они кажутся тихими», — заключил глава МИД Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в СБ ООН состоялась встреча, посвященная кризису на Корейском полуострове, собранная по инициативе Японии.

Ранее Япония в одностороннем порядке ввела дополнительные санкции против КНДР из-за ядерной программы Пхеньяна. Токио намерен добиваться дополнительных санкций и от других стран-членов ООН.