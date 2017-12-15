Берлин, 15 декабря, 2017, 19:00 — ИА Регнум. Лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Мартин Шульц сообщил, что его партия готова к «предварительным» переговорам с канцлером Ангелой Меркель, передает Associated Press.

Christallkeks Мартин Шульц

Тем не менее, Шульц оговорил, что речи о создании коалиции с христианскими демократами и христианскими социалистами (ХДС/ХСС) для формирования правительства пока не идет.

«Приведут ли эти переговоры к формированию правительства?.. Мы не приняли никакого решения о формировании правительства», — сообщил Шульц журналистам.

Неудачные переговоры блока ХДС/ХСС Меркель с малыми партиями об объединении после выборов в бундестаг привели к политическому кризису — в Германии так и не сформировано новое правительство.

В случае, если и социал-демократы не войдут в коалицию с Меркель, то президент Франк Вальтер Штайнмаер получит право расформировать избранный парламент и назначить новые выборы в бундестаг.

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