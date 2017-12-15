Москва, 15 декабря, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Россия и Египет 15 декабря заключили соглашение о возобновлении прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. Подписи под документом поставили министр транспорта России Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи.

Doomych Аэропорт Шарм-эш-Шейх

Как сообщил египетский министр после церемонии подписания соглашения, авиасообщение между двумя столицами будет возобновлено с 1 февраля 2018 года.

Пока речь идёт только о регулярных авиарейсах. Максим Соколов сообщил, что переговоры о возобновлении чартерных перевозок в египетские курортные города Хургаду и Шарм-эш-Шейх стороны проведут в апреле 2018 года.

Напомним, воздушное сообщение с Египтом было приостановлено по решению России после произошедшего в октябре 2015 года теракта на борту самолёта Airbus А321 компании «Когалымавиа» с российским гражданами, который направлялся из Египта. Жертвами теракта стали 224 человека.

Москвой тогда был выдвинут ряд требований Каиру по обеспечению безопасности аэропортов.

11 декабря после переговоров президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси было объявлено, что стороны готовы к возобновлению авиасообщения в самое ближайшее время.

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