Москва, 15 декабря, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, посвящённое ситуации на Корейском полуострове. Об этом 15 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин проводит совещание с членами Совета Безопасности

«На совещании обсуждалась ситуация на Корейском полуострове, в том числе в контексте состоявшегося в четверг разговора президента России с президентом США Дональдом Трампом», — сказал пресс-секретарь.

Также, по его словам, в ходе совещания обсуждалась тема вывода российских войск из Сирии и некоторые вопросы внутрироссийской повестки дня.

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Напомним, поздно вечером 14 декабря по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщили в Кремле, лидеры двух стран высказались «в пользу налаживания диалога и выстраивания контактов с северокорейской стороной и условились обмениваться информацией и возможными инициативами в этой связи».