Мытищи, Московская область, 15 декабря, 2017, 17:24 — ИА Регнум. В пятницу, 15 декабря на расширенном заседании совета Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации на площадке Российского университета кооперации председатель Центросоюза Дмитрий Зубов объявил о безусловной поддержке Владимира Путина на выборах на пост Президента РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Я думаю, что выражу общее мнение, надеюсь, коллеги меня поддержат, что мы все без исключения заинтересованы, чтобы в стране продолжился курс на стабильность, на развитие малого и среднего бизнеса, на улучшение дружбы народов. Поэтому я сегодня хочу высказать предложение, чтобы потребительская кооперация поддержала кандидата на выборах президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — цитирует ТАСС слова Дмитрия Зубова.

«Будущее кооперации, наше будущее — я обращаюсь к молодежи — будет зависеть от того, насколько мы, кооператоры, сможем помочь объединению нашего народа вокруг нашего лидера. Кооператоры России — за Путина», — заявил, в свою очередь, председатель Совета Ульяновского облпотребсоюза Константин Инешин.

В поддержку Владимира Путина выступил председатель Совета молодежи Ардатовского райпо Нижегородской области Иван Чусов.

«Наш президент отметил, что потребительская кооперация способна внести свой решающий вклад в социальной экономике, в социальной стабильности. А мы — за стабильность, мы, молодежь потребительской кооперации, поддерживаем выдвижение Владимира Путина кандидатом на пост президента России», — заверил он.

По словам Дмитрия Зубова, Центросоюз объединяет 2,5 млн пайщиков, и кооператоры готовы принять участие в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты.

Напомним, Центральный союз потребительских обществ РФ — некоммерческая организация, которая представляет из себя добровольное объединение представителей потребительских обществ России. Деятельность организаций кооперации сосредоточена, в основном, в сельской местности. Предприятия потребительской кооперации системы Центросоюза России обеспечивают работой около 200 тыс. человек по всей стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в четверг, 14 декабря, в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах президента в качестве самовыдвиженца.

«Решение Владимира Владимировича Путина пойти по процедуре самовыдвижения абсолютно логично. Самый популярный политик России опирается на всё общество», — считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Решение еще раз подчеркивает, во-первых, что Путин во главу угла ставит интересы государства и граждан России, встав над партийными интересами, уверен парламентарий.

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Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова в свою очередь считает, что «стиль президента — опираться на активную часть общества, на активные, здоровые общественные силы»

«Это показывает, что у него есть реально широкая общественная поддержка, вне зависимости от социального класса, от круга их занятий. Таким образом, Владимир Путин посылает сигнал о том, что он — кандидат для всех людей, которые живут в России, хотят видеть Россию процветающей страной, активны, и находят себе применение каждый на своем месте», — рассказала ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Анна Федорова.

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Ранее в поддержку выдвижения Владимира Путина также выступил Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности (Росуглепроф).

Обращение в поддержку выдвижения президента РФ на новый срок направила и Нижегородская областная общественная организация ветеранов чеченского конфликта.