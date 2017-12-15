Москва, 15 декабря, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении выдвигать свою кандидатуру на пост президента России, считает негуманным приговор, вынесенный экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

«Мы приветствуем системную борьбу с коррупцией, а не эпизодические стычки одних коррупционеров с другими», — сказала Ксения Собчак РИА Новости.

По её словам, приговор Алексею Улюкаеву «невозможно комментировать в отрыве от недоверия к правоохранительным органам и судебной системе, которая всегда занимает сторону обвинения, особенно если одной из сторон является государство или привилегированные госкомпании».

Собчак также отметила, что вне зависимости от оценок того, насколько справедливым было обвинение, у неё «есть точное убеждение в негуманности такого приговора в отношении пожилого, не представляющего общественной опасности человека».

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Как передавало ИА REGNUM, Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря приговорил экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, а также штрафу в размере 130 млн рублей.

При это суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: наличие у подсудимого малолетних детей и престарелых родителей, а также награды и положительную характеристику экс-министра.

Напомним, Алексей Улюкаев был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн за подготовку положительного решения по сделке с покупкой «Роснефтью» государственного пакета акций «Башнефти».

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