Челябинск, 15 декабря, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Россия остро нуждается в принятии закона об иностранных агентах, работающих в сфере семейной политики, образования и культуры. На сегодняшний день повестку здесь задают финансируемые из-за рубежа НКО, заявила 15 декабря на круглом столе «Спасем детей — спасем Россию» председатель Челябинского регионального отделения Родительского Всероссийского Сопротивления (РВС) Екатерина Забачёва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Круглый стол

Государственные гарантии превращаются в услуги, стандарты которых разработаны организацией, имеющей иностранные корни — Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения (Нацфонд), пояснила общественница. При этом внедрение и развитие кампании «поддержки НКО» преподносится как демократическое достижение.

«На деле это коррупционное сращивание НКО с государством и отстранение ветви представительной власти от самых насущных вопросов, важнейших для общества», — сказала Забачёва.

По словам эксперта, разрушение традиционной для российского общества модели семьи происходит путем влияния на органы исполнительной власти глобального субъекта. Серьезные решения принимаются без участия власти представительной, вне открытых обсуждений и фокуса внимания гражданского общества.

Опорой для исполнительной власти служат НКО, активность которых поддерживается вливаниями из-за рубежа. Идеи же у этих организаций уже готовые, также заимствованные с Запада.

Так, новая семейная политика РФ фактически сформирована американской государственной программой «Помощь российским сиротам» (ARO — Assistance to Russian Orphans), запущенной в нашей стране в 1999 году. Программа действовала в три этапа, общая сумма вливаний с 1999 по 2010 год составила $22 млн.

Средства поступали от американского Агентства международного развития (USAID), признанного в 2012 году в РФ нежелательной организацией. Администрированием программы ARO занимался американский «Совет по международным исследованиям и обменам» (IREX) и его российский партнер — «Национальное общество защиты детей от жестокого обращения» (NSPCC). Последнее также выступило учредителем активно действующего Нацфонда, который разрабатывает стандарты социальных услуг.

Посредством проекта ARO в 30 городах России было создано 560 так называемых «агентов изменений», в числе которых как НКО, так и государственные службы. Эти «агенты» приложили руку к разработке примерно 150 нормативных актов. Как результат — семейная политика России, практически полностью сформированная на средства США и наполненная их же идеями.

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Не осталась в стороне и Челябинская область, отмечает Забачёва. Так, министр социального развития региона Татьяна Никитина в интервью «Южноуральской панораме» от 29 ноября 2017 года отмечает активное участие области в конкурсах, которые проводит фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Его учреждением занимался вышеупомянутый Нацфонд.

По словам Никитиной, область выиграла четыре гранта (в целом около 25 млн рублей) на проведение комплексов мер поддержки. Это позволит «развивать технологии работы с проблемными семьями, повышать квалификацию специалистов и активно привлекать некоммерческие организации».

Проблема заключается в том, что такого рода НКО не считаются иностранными агентами: закон об иноагентах предусматривает исключения для акторов семейной, культурной и образовательной политики.

Как итог — семейная политика трансформируется, выливаясь в деинституционализацию и коммерциализацию содержания сирот. Проще говоря, понятие «семья» размывается, оставшиеся без попечения родителей дети преимущественно передаются в замещающие семьи, которые получают на содержание ребенка ощутимые деньги. Дети, их содержание и обслуживание превращаются в «товар», возникает коррупционное давление на отобрание детей. На истоки семейного неблагополучия в стране это никак не влияет.

Забачёва пояснила, что вмешательство органов исполнительной власти в семью обосновывается якобы наблюдающимся в российских семьях масштабным насилием. В Европе борцы с насилием в семье утверждают, что от него страдает каждый пятый ребенок — 20%, этот же тезис распространяется на Россию. Однако по статистике МВД, насильственные преступления против детей лишь в 0,021% совершают родители, то есть реальный показатель меньше в 1000 раз.

Тем самым оформляется презумпция виновности родителей, приоритет прав ребенка над правами родителей — то есть пресловутые ювенальные технологии западного образца. Факторами разрушения института традиционной семьи являются также повсеместное внедрение сексуального просвещения (так называемый секспросвет) в образовательных учреждениях и навязывание концепции всеобщей толерантности.

Пути решения, по мнению общественников — широкое обсуждение заявленной проблемы, выявление и удаление опасных положений из существующих региональных регламентов, актов и инструкций, касающихся семьи. Также необходим законопроект об иностранных агентах, работающих в сфере семейной политики, образования и культуры. Традиционный уклад жизни российской семьи должен защищаться через СМИ и интернет.

Круглый стол «Спасем детей — спасем Россию» прошел в Законодательном собрании Челябинской области и был приурочен к Дню матери. Организаторами и участникам мероприятия выступили общественные организации.