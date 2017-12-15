Лондон, 15 декабря, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года, передает Reuters.

Graham C99 Меган Маркл. Лондонское граффити

«Его Королевское Высочество принц Генри Уэльский и госпожа Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года», — говорится в официальном заявлении Кенсингтонского дворца.

Также сообщается, что свадьба будет проходить в поместье Виндзоров к западу от Лондона. В церемонии планирует принять участие королева Елизавета II, внуком которой является принц Гарри.

Американская невеста принца Гарри Меган Маркл специально для бракосочетания с представителем королевской фамилии будет крещена в Англиканской церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, о помолвке принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл стало известно еще 27 ноября, однако дата предстоящей свадьбы не разглашалась.