Москва, 15 декабря, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Республика Саха (Якутия) остро нуждается в развитии малой авиации, считает председатель её Госсобрания Александр Жирков. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, чиновник заявил 15 декабря в Совете Федерации РФ.

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«Общими усилиями как федеральной, так и местной власти удалось немного (в пределах статистической погрешности) остановить отток местного населения, — рассказал он. — Однако и сегодня преобладает число людей, покидающих северные и дальневосточные территории. Почему так происходит? Потому что мы стараемся одними решениями направить людей на север, а другими выдавливаем их оттуда: либо лишая, либо не создавая им нормальных условий для жизни и работы».

В этой связи особо остро, по его словам, стоит вопрос доступности здравоохранения.

«С принятием закона о здравоохранении в 2012 году жители северных территорий, а также жители небольших населённых пунктов (причём не только в республике Саха (Якутия) могут позволить себе болеть только насморком, — сообщил сенаторам Жирков. — Во всех других случаях им нужно на перекладных за свой счёт преодолевать сотни километров, чтобы получить так называемую первичную медицинскую помощь. Кстати, по старому закону до 2012 он получал её в течение десятилетий спокойно по месту жительства».

Председатель Госсобрания отметил, что это лишь один из множества примеров того, как непродуманные решения лишают людей уверенности, создают неустойчивость в северных поселениях. По его словам, Минздрав и фонды медицинского страхования понимают проблему и поддерживают продвижение необходимых поправок в закон, но правительство дает отрицательные заключения.

«Не зря мы ставим вопрос и о малой авиации с низкой себестоимостью авиаперевозок, ибо в условиях разброса на большие расстояния небольших населённых пунктов только таким способом можно обеспечить сносное воздушное сообщение, — также отметил Жирков. — Это ведь тоже из области создания нормальных условий жизни».

Вдобавок он упомянул о нововведениях, касающихся увеличения земельного налога для коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционное хозяйство.

«Подобные решения вынуждают оленевода, пасущего стада по обширному маршруту, в общем отказаться от своего занятия», — констатировал Жирков.

Также он заявил сенаторам Совфеда, что поставленные президентом Российской Федерации задачи по развитию Дальнего Востока и арктических территорий вахтовым методом не решить.

«Нужны постоянные, то есть местные трудовые ресурсы, и их должно быть подавляющее большинство, — сказал Жирков. — Нужно сохранять и поддерживать устойчивость местного населения на Севере и Дальнем Востоке».

Напомним, что, по данным официальной российской статистике, в Якутии проживают (в 2017 году) 962 тыс. 835 человек. Плотность населения 0,31 человека на 1 квадратный километр. В городах сосредоточено более 65% жителей. Всего же в Дальневосточном федеральном округе на 1 января 2017 года проживали 6 млн 182 тыс. 679 человек.