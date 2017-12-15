Москва, 15 декабря, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Россия из страны, которой в 90-е пренебрегали, при Владимире Путине превратилась в государство, без участия которого не решается ни один мировой вопрос, считает глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов. Об этом он заявил журналистам 15 декабря после выступления на заседании Совета Федерации РФ — передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин и Егор Борисов

«Выборы президента РФ — очень важный вопрос и для всей страны, и для нашей республики, и для каждого жителя, — заявил он. — Я думаю, 18 марта 2018 года будет историческим событием, и мы примем общественно важное политическое решение. Нам следует думать, как мы должны дальше жить и в каких условиях? Каждый житель хочет стабильного развития, уверенности в завтрашнем дне. Поэтому я думаю, что, выбирая из всех кандидатов, народ поддержит Владимира Путина», — сказал глава Якутии.

Рассуждая на эту тему, политик напомнил, что многие люди среднего и старшего поколения помнят, что происходило в 90-е годы в России.

«Тогда не было определённой управляющей политической силы, — заметил Борисов. — В условиях перехода от одного общественного строя к другому экономика разваливалась. Никто не знал, как двигаться дальше и что делать. Было много политиков, но никто не хотел взять на себя ответственность за судьбу страны. Когда пришёл Путин, он предложил грамотные политические шаги и определил политический вектор государства. Мы помним, как на Россию тогда смотрели другие государства, как пренебрегали ею и как потом, при Путине, страна, прежде отодвинутая от всех важных мировых дел, стала государством, без которого не принимается ни одно решение, определяющее судьбу планеты. Все эти успехи связаны с фамилией Путин».

Напомним, что 15 декабря в стенах Совета Федерации РФ прошло заседание с участием главы Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым и председателем её Государственного собрания Александром Жирковым. Они оба рассказали сенаторам о социально-экономической ситуации в этом регионе Дальнего Востока, о его проблемах, миграции населения и методах по её прекращению.