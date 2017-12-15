Буэнос-Айрес, 15 декабря, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона отреагировал на слова форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду о лучшем футболисте в истории. Об этом сообщает AS.

Jan S0L0 Кристиану Роналду

«Роналду сказал, что он лучший в истории? Скажите ему, пусть не дурачится», — ответил Марадона на вопрос журналистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Криштиану Роналду по итогам 2017 года получил свой пятый «Золотой мяч» и сравнялся с Лионелем Месси по этому показателю.

После вручения награды Роналду заявил, что является лучшим игроком в истории футбола.

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