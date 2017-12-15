Москва, 15 декабря, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку ускорило падение курса российской валюты к доллару и евро на Московской бирже. Об этом свидетельствуют в пятницу, 15 декабря, данные торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Так, курс доллара после решения ЦБ сразу вырос на 17 копеек (до 59,05 рублей), а курс евро — на 12 копеек (до 69,58 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря 2017 г. Банк России снизил ключевую ставку на 0,50 б.п. до 7,75% годовых. Решение о снижении принято на заседании Совета директоров.

Эксперты ранее прогнозировали, что ставка будет снижена на 0,25 б.п.

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