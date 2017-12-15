Сосновый Бор, Ленинградская область, 15 декабря, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Более половины тепловыделяющих сборок (ТВС) загрузили в активную зону нового реактора первого блока Ленинградской АЭС-2 в городе Сосновый Бор Ленинградской области, передает 15 декабря с места событий корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Реактор «ВВЭР — 1200»

Дарья Драй ИА REGNUM ЛАЭС

По словам начальника цеха станции Владимира Штацкого, из 163 ТВС, необходимых для завершения этапа физического пуска реактора, уже загружены 109 сборок с активным ураном.

«На данный момент машина стоит над реактором и рабочей штангой опускает на очень медленной скорости ТВС в активную зону. Точность установки — порядка 2—3 миллиметров, работа очень ответственная, задействован персонал, который прошел стажировку и обучение на других станциях», — рассказал специалист.

Штацкий отметил, что на установку одной урановой сборки требуется не менее 45 минут.

«Реакция начнется, когда мы установим все 163 ТВС, затем защитный блок, затем верхний блок, потом будем заполняться. И после введения источника нейтронов начнется реакция», — пояснил атомную технологию Владимир Штацкий.

Напомним, 8 декабря начался процесс загрузки топлива в первый блок ЛАЭС-2, что означает старт этапа физического пуска. Только по его завершении будет возможен энергетический пуск. Ожидается, что промышленный запуск ЛАЭС-2 состоится в 2018 году. До этого времени установка будет работать на минимальной мощности для проведения необходимых измерений и испытаний.

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«Это событие нельзя характеризовать одним днем, оно может достигать 30 дней, положено начало эксплуатации. Это очень важно, что мы получили лицензию на эксплуатацию, и люди, работающие сейчас на станции, переходят из состояния строителей в эксплуатационщиков. Ответственность возникла огромная за ядерную безопасность, прежде всего. Начало эксплуатации положено, нам понятно, что делать. Будем идти к энергопуску», — сообщил директор ЛАЭС Владимир Перегуда.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральный директор ЛАЭС Владимир Перегуда

В энергоблоке нового поколения «3+» работает реакторная установка ВВЭР-1200, энергоблок отвечает всем международным и российским требованиям безопасности и обещает высокую эффективность. Его мощность составляет 1 тыс. 200 мегаватт. Это второй такой блок в стране и мире, другой установлен на Нововоронежской АЭС-2.

Главный инженер первого блока ЛАЭС-2 Александр Беляев заявил, что системы безопасности были испытаны, их соответствие критериям проекта полностью подтверждено.

«Перед физпуском для обеспечения условий безопасной эксплуатации необходимо обеспечить готовность четырех каналов системы безопасности, они должны находиться в автоматическом резерве и должны быть способны автоматически включиться и выполнить свою функцию. То есть, все каналы системы безопасности в настоящий момент находятся в дежурстве и при необходимости они безусловно выполнят свою задачу», — подчеркнул Беляев.

Предполагается, что с вводом ЛАЭС-2 из эксплуатации начнут выводить старые советские блоки РБМК-1000, чей ресурс работы подходит к концу.

Все 163 тепловыделяющие сборки в реактор блока №1 ЛАЭС-2 планируется загрузить до конца декабря 2017 года. В начале 2018 года произойдет энергетический пуск и начало выдачи первой электроэнергии потребителям. Ввод в промышленную эксплуатацию блока №1 ЛАЭС-2 ожидается в 2018 году.

Справка

Ленинградская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») расположена в г. Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На станции эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый. В рамках проекта ЛАЭС-2 было решено соорудить два энергоблока типа ВВЭР-1200. Первый энергоблок уже готов, сооружение второго будет закончено в 2018 году.