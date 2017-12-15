Москва, 15 декабря, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Никаких санкций главе совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаилу Зубу, принявшему участие в пресс-конференции главы РФ Владимира Путина в качестве «сотрудника СМИ», применять не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая корреспонденту «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

«Нет, конечно, никаких санкций не будет, — сказал Песков. — Другое дело, что, конечно, вопрос наверняка будет включен в перечень поручений, которые сейчас готовятся по следам большой пресс-конференции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря глава совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб, сумевший получить аккредитацию в Кремль от издания «Потребители.ру», обратился под видом журналиста к президенту Владимиру Путину, проводившему большую пресс-конференцию.

Мужчина признался, что попал на мероприятие «нелегально». Также он задал вопрос главе государства о нынешнем непростом состоянии рыбохозяйственного комплекса РФ.

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