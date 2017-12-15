Москва, 15 декабря, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Центральный банк России допускает следующий этап снижения ключевой ставки уже в начале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Банк России допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года», — говорится в сообщении.

Центробанк отмечает, что в принятии решения ориентируется на показатели колебания инфляции.

«Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза», — сообщает ЦБ РФ.

Также регулятор прогнозирует, что уровень инфляции до 2018 года составит 4%, при этом ряд факторов не будет представлять существенного риска для ее роста.

Так, заявляет ЦБ, безработица находится на уровне, не оказывающем инфляционное давление, а текущие денежно-кредитные условия создают условия для роста экономики.

Тем не менее, как считают эксперты ЦБ, инфляционные риски ещё сохраняются и в основном исходят от изменчивости цен на нефть и продовольствие — а также роста потребительского спроса у населения.

Напомним, ЦБ РФ в ходе валютного кризиса 2014 года принял решение о резком повышении ключевой ставки до 17%. С тех пор ставка поэтапно снижается, и на данный момент составляет 7,75%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря стало известно о снижении ключевой ставки в России до 7,75%.