Москва, 15 декабря, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Приговоренный к восьми годам тюрьмы и многомиллионному штрафу бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев не намерен мириться с вынесенным решением суда, передаёт ИА REGNUM 15 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

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Как заявил теперь уже осужденный бывший высокопоставленный чиновник в беседе с журналистами на выходе из зала, приговор он считает несправедливым и надеется на его смягчение.

«Я считаю приговор несправедливым, буду продолжать бороться», — заявил Улюкаев.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 декабря, Замоскворецкий суд Москвы, где слушалось уголовное дело бывшего главы Минэкономразвития, признал Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей.

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Напомним, по обвинению в коррупции Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. Его обвинили в вымогательстве у руководства «Роснефти» взятки в размере $2 млн. За такое вознаграждение министерство должно было выдать положительную оценку, в результате которой компания смогла приобрести 50,08% акций «Башнефти».

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Приговор Улюкаев слушал молча. Во время кульминации выступления судьи он нервно мял пальцы, но слова о мере наказания встретил с каменным лицом.