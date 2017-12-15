Москва, 15 декабря, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Замоскворецкой суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Сегодня, 15 декабря, он был признан служителями Фемиды виновным в получении крупной взятки, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Подробнее: Точка поставлена: Суд огласил приговор Улюкаеву — 8 лет строгого режима

Оглашение приговора в настоящее время продолжается. До оглашения наказания бывший глава ведомства на секунду замер, словно остолбенев, но не проронил ни звука.

Читайте также: Суд оглашает приговор Улюкаеву: трансляция ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, на скамье подсудимых экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев оказался по обвинению в вымогательстве у руководства «Роснефти» взятки в размере $2 млн за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой компания смогла приобрести 50,08% акций «Башнефти».

Ранее в сюжете: Дело Улюкаева: Судья задержалась на полтора часа

Приговор суда — восемь лет лишения свободы (наказание, которое Улюкаев будет отбывать в колонии строгого режима), а также 2 млн долларов штрафа (соразмерно сумме взятки) — в целом практически всё, как требовали для бывшего чиновника прокуроры. Штраф заметно сократили, однако лишили экс-министра права занимать государственные должности.

Перед оглашением меры наказания в приговоре отмечено, что суд признал смягчающие обстоятельства: наличие малолетних детей и престарелых родителей, награды и положительную характеристику.

Сторона защиты уже заявила о своем намерении обжаловать приговор.