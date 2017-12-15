Первая пресс-конференция кандидата в президенты РФ Олега Сидорова

Москва, 15 декабря, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Отметим, что выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года. Желание участвовать в президентской гонке изъявили уже как минимум 23 человека. В том числе и президент РФ Владимир Путин. О своём намерении баллотироваться на пост главы государства также заявили лидер ЛПДР Владимир Жириновский, сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, уполномоченный по правам предпринимателей, председатель Партии роста Борис Титов, оппозиционер Алексей Навальный. Претендуют на президентское кресло журналистка Ксения Собчак и телеведущая Екатерина Гордон.

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»Я хочу сказать, почему я сегодня иду на президентские выборы. Я имею реальный жизненный опыт. Опираясь на него и чувствуя в себе силы, я способен реализовать себя в публичной и общественно-политической деятельности. И, конечно, главный момент — то, что участие в президентских выборах даёт мне возможность донести до наших граждан мои принципиальные убеждения, мою глубоко продуманную, ответственную, созидательную социально-экономическую концепцию, которую мы разработали с моей командой, и это — концепция устойчивого развития экономики и общества. Главный мой побудительный мотив — разделить с президентом Владимиром Путиным ответственность за новый российский курс и его эффективную реализацию», — заявил Олег Сидоров.

Политик рассказал, что в его предвыборной программе есть проект социально-экономической концепции развития общества и государства, который основывается на девяти блоках.

Первый — это социальная сфера. И здесь Олег Сидоров очень подробно остановился на том, как сегодня живут пенсионеры и что можно сделать для улучшения их благосостояния. По его словам, пенсии сегодня не обеспечивают даже прожиточный минимум, а «семь тысяч — это, конечно, совсем не та цифра, которая может удовлетворять потребность пенсионеров». В своём блоке, посвященном социальной сфере, он сделал упор именно на пенсионеров, малоимущих и инвалидов. В основе — забота государства об этих категориях граждан и гарантии. Кроме того, необходимо провести амнистию потребительских кредитов для инвалидов, пенсионеров и малоимущих граждан, а процентную ставку по ипотеке снизить до 1%.

Второй блок — образование. Политик предлагает «убрать палочную систему, которая появилась уже в школе» и вернуть 100-процентное образование в государственные вузы, «чтобы не было перекосов». В то же время он предлагает вернуть в школы и вузы учебники советского времени, «ведь сколько по этим учебникам страна получила учёных, на которых страны получили технологическое развитие».

Следующий блок — культура. В основе культуры, по мнению Сидорова, должна лежать история государства, подвиги людей, патриотизм и духовно-нравственные ценности, «которые включают в себя все общечеловеческие, личностные, семейные и культурные ценности».

Наука должна стоять во главе государства. Она должна быть бесплатной и под защитой государства. И на неё должны выделяться «немалые деньги, чтобы эти идеи могли воплощаться в жизнь — только так мы сможем сравняться с передовыми странами».

Здравоохранение не должно быть услугой. Должна оказываться медицинская помощь, «причём лечение причин, а не симптомов». Не должно быть финансовых потоков, которые проходят в том числе через ОМС. Должен быть один фонд, государственный, и прямое финансирование врачей, развитие медикаментов, цены на лекарства должны регулироваться, а серьёзные заболевания быть под государственным контролем.

Следующий блок включает в себя устойчивое развитие промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса. У нас в стране, заявил Олег Сидоров, до сих пор нет промышленной политики, которую нужно увязывать с программным документом под названием «ресурсная экономика». И промышленность должна развиваться на основе природных ископаемых с применением новых технологий, «тогда и вовлечённость будет и малого, и среднего бизнеса».

Поднятие села, поднятие сельского хозяйства возможно через кооперативы, «потому что человек, который работает в сельском хозяйстве и выращивает что-то, не должен думать о сбыте». Нужна профессиональная структура, которая будет занимать приёмкой продукции «по цене, которая определена по этому региону».

Безопасность граждан — одна из важнейших задач государства, подчеркнул Сидоров, а потому внутренняя безопасность должна начинаться с профилактики. Если её недостаточно, тогда необходимо переходить к своевременному выявлению и пресечению противоправных действий. А если и этого оказалось мало, то дальше — качественное раскрытие преступлений.

Государственное устройство и народовластие — важный блок в программе, «потому что правовая основа — это Конституция», которая не должна быть «просто декларацией, ведь в ней есть всё, чтобы наши граждане жили в достатке, в гармонии, в созидании и имели очень серьёзный доход по отношению к сегодняшнему дню».

Заключительный блок — внешняя политика. Россия должна и может стать привлекательным партнёром для всех стран и доказать свою способность к взаимовыгодному сотрудничеству на условиях взаимовыгодных договорённостей, диалога. Диалог и доверие — «два основных столпа, которые лежат в основе внешней политики, и нужно создавать частные дипломатические компании, которые будут решать эти задачи».

«Решением всех этих задач служит новый курс. Новый экономический курс, курс развития общества и государства, и называется он — субпереход. Почему субпереход, потому что двухэтапная система перехода. Первый этап — обеспечение технологий перехода от одной системы государственного управления к другой, более эффективной, её контроля. Когда мы это всё наладим, то второй этап — переход от контроля к эффективному управлению этой системой, которую мы создадим. В основе всех этих экономических и социальных преобразований лежит концепция ресурсной экономики. Что такое ресурсная экономика. Первое, это человеческий капитал и его ресурс. Второе, это наша громадная территория: земля, полезные ископаемые, возобновляемые ресурсы. Сама суть ресурсной экономики в том, чтобы дать возможность всем гражданам прикоснуться к этим ресурсам, чтобы они получили возможность разрабатывать эти ресурсы, применять к ним технологии и вырабатывать продукт», — отметил Олег Сидоров.