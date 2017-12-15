Москва, 15 декабря, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Для действующего президента России Владимира Путина не будет поблажек на предстоящих выборах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«А какие могут быть поблажки? Нет, не будет», — сказала Памфилова в Совфеде.

Глава ЦИК обещает тщательную проверку всех представленных подписей в поддержку самовыдвиженца Путина, а также других необходимых документов

Памфилова также сообщила о 23 желающих баллотироваться на пост президента РФ, и число кандидатов будет расти, полагает она.

Ранее Совфед принял постановление о назначении выборов в РФ — они пройдут 18 марта 2018 года.