Лишь бы жена не узнала: Улюкаеву подарили розы в суде
Москва, 15 декабря, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Перед началом судебного заседания по делу бывшего министра экономического развития России Алексею Улюкаеву был подарен букет белых роз, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.
«Главное, чтобы жена не узнала», — прокомментировал подарок Улюкаев.
Букет белых роз для поддержки Улюкаева через адвоката Дареджан Квеидзе передал кто-то из граждан.
Напомним, 15 декабря в Замоскворецком суде Москвы завершается самое громкое и скандальное коррупционное дело в истории современной России.
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Алексею Улюкаеву инкриминируют получение взятки в размере $2 млн, которые, по версии обвинения, были получены за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой компания «Роснефть» смогла приобрести 50,08% акций «Башнефти».