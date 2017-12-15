Москва, 15 декабря, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Перед началом судебного заседания по делу бывшего министра экономического развития России Алексею Улюкаеву был подарен букет белых роз, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы на столе

«Главное, чтобы жена не узнала», — прокомментировал подарок Улюкаев.

Букет белых роз для поддержки Улюкаева через адвоката Дареджан Квеидзе передал кто-то из граждан.

Напомним, 15 декабря в Замоскворецком суде Москвы завершается самое громкое и скандальное коррупционное дело в истории современной России.

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Алексею Улюкаеву инкриминируют получение взятки в размере $2 млн, которые, по версии обвинения, были получены за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой компания «Роснефть» смогла приобрести 50,08% акций «Башнефти».