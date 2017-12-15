Москва, 15 декабря, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Стала известна дата выборов президента России. Постановление о назначении выборов нового руководителя страны Совет Федерации одобрил единогласно на сегодняшнем заседании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Назначить выборы президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Как уточнил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, постановление Совфеда будет опубликовано 18 декабря. С этого момента будет дан официальный старт избирательной кампании.

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Следующий срок Путина будет сильно отличаться от предыдущих

Как сообщало ИА REGNUM, о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года как самовыдвиженец президент России Владимир Путин заявил 14 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции. При этом глава государства отметил, что рассчитывает «на поддержку тех политических сил — партий и общественных организаций», которые разделяют взгляды президента на развитие страны.

Добавим, что на сегодня свое намерение побороться за высший пост в России высказали более дюжины кандидатов. Среди них лидер ЛПДР Владимир Жириновский, сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, оппозиционер Алексей Навальный, журналистка Ксения Собчак, уполномоченный по правам предпринимателей, председатель Партии роста Борис Титов, телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский.