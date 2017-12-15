Москва, 15 декабря, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый по коррупционной статье в крупной взятке, прибыл на сегодняшнее заседание в Замоскворецкий суд Москвы с сумкой с вещами, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Суд

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«Чтобы два раза не возвращаться», — иронизирует кто-то в зале суда.

Сам Улюкаев особо напряжённым не выглядит, скорее он раскован, беседует с адвокатами.

Напомним, сегодня, 15 декабря, в Замоскворецком суде финиширует самое громкое и скандальное коррупционное дело в истории современной России. Служители Фемиды вынесут приговор экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, который обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

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В настоящее время обвиняемый в коррупции экс-министр находится под домашним арестом. Гособвинение требует для подсудимого наказания в виде выплаты штрафа в пятикратном размере взятки — 500 млн рублей. Кроме того, прокуроры настаивают на лишении экс-министра всех должностей и наград и запрете на госслужбу после его освобождения из заключения.

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Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, бывший высокопоставленный чиновник требовал взятку за положительное решение по сделке с покупкой «Роснефтью» государственного пакета акций «Башнефти».

Задержан Алексей Улюкаев был в ноябре 2016 года. Обвинения в коррупции он отрицает. В своем последнем слове подсудимый попросил прощения и процитировал Сократа.

«Хочу признать себя виновным. Я виноват в том, что слишком часто шёл на компромиссы, шёл по лёгкому пути, пытался выстраивать отношения, лицемерил, крутился в бюрократическом хороводе», — сказал Улюкаев.