Москва, 15 декабря, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Правительственный закон, вводящий новые правила индексации страховых пенсий на 2018 год, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Таким образом, индексация страховых пенсий пройдет 1 января 2018 года, а не 1 февраля, как это предполагалось ранее. Как объясняли в правительстве, такой порядок более целесообразен. По действовавшим ранее нормам, страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним повышались ежегодно с 1 февраля и 1 апреля на индексы, близкие к показателю инфляции. Теперь же индексация будет единой и на более высокий уровень.

Так, страховые пенсии в 2018 году будут проиндексированы на 3,7%, что выше прогнозируемого уровня инфляции на 0,5 процентных пункта. При этом размер фиксированной выплаты составит 4 982,90 рубля.

Впрочем, как ранее заявлял министр труда и соцзащиты Максим Топилин, такие правила коснутся только неработающих пенсионеров.

«Что касается январской индексации, — ее предлагается сделать только для неработающих пенсионеров, как это предусмотрено существующим законодательством», — заявлял Топилин.

Таким образом, работающие пенсионеры в 2018 году смогут рассчитывать только на стандартный перерасчет пенсий 1 августа в связи с увеличением трудового стажа.