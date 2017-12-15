Москва, 15 декабря, 2017, 09:28 — ИА Регнум. В «Промсвязьбанке» введена временная администрация, говорится в сообщении 15 декабря на сайте Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Мера направлена на «повышение финансовой устойчивости» банка, уточняет регулятор. Кроме того, администрация обеспечит «непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг».

«Планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — сообщает Центробанк.

«Промсвязьбанк» — один из крупнейших российских банков. Он занимает 9-ю строчку рейтинга кредитных организаций по размеру активов.

Также он включен в Перечень системно значимых кредитных организаций.