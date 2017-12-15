Киев, 15 декабря, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Стратегической целью Украины является евроатлантическая интеграция, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает 14 декабря пресс-служба СНБО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

По его словам, для Украины крайне важно расширять взаимодействие с НАТО. Киев проводит многочисленные реформы в стране для того, чтобы сделать возможным вступление Украины в Североатлантический альянс.

Так, отметил секретарь СНБО, Украина реформирует оборонную сферу, работает над усилением борьбы с коррупцией, а также расширяет работу демократических институтов.

Читайте также: «Закон о вступлении в НАТО — преступление против нацбезопасности Украины»

Также Турчинов подчеркнул, что на Украине создана «качественно новая армия», а на поддержку оборонной сферы украинские власти тратят более 5% ВВП в год. Глава СНБО добавил, что Киев планирует в ближайшее время присоединиться к Программе расширенных возможностей НАТО.

Читайте также: Жириновский о мечтах Украины: У границ РФ не будет войск НАТО

«По заключению военных экспертов стран-партнеров, Украина отвечает всем критериям, которым должен соответствовать потенциальный участник Программы», — сказал Турчинов.

Напомним, ранее на Украине приняли законопроект, который объявляет вступление в НАТО приоритетом национальной безопасности страны. По мнению экспертов, евроатлантическая интеграция приведет к полному потерю Украиной суверенитета и лишит ее возможности мирным способом разрешить конфликт на востоке страны.