София, 15 декабря, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Маршрут газопровода «Турецкий поток», строительство которого в настоящее время ведётся на участке от России до Турции по дну Чёрного моря, будет изменён: из Турции трубопровод пойдёт не в Грецию, а в Болгарию и далее в Румынию, Венгрию, Австрию. Об этом сообщила 14 декабря турецкая газета Habertürk.

Kremlin.ru Прокладка «Турецкого потока»

«Внезапные изменения были внесены в предварительно утверждённый маршрут. Согласно этим изменениям, трубопровод не пойдёт в Грецию, а из Турции будет направлен в Болгарию и оттуда далее в Европу», — говорится в публикации.

По информации издания, изменения в маршруте газопровода обсуждались в министерстве энергетики Турции, после чего об этом на высоком уровне была уведомлена Болгария, которая в настоящее время уже начала подготовку к реализации проекта.

Позднее данную информацию также подтвердил журналистам премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, добавив, что об этом также знают председатель Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«В кабинете Юнкера лежит именно такая схема «Турецкого потока», — сказал болгарский премьер.

Он напомнил, что российский газ в настоящее время поступает в Турцию через Украину и Болгарию, но с запуском «Турецкого потока» транзит по этим маршрутам будет прекращён.

«Чтобы не оставлять трубы пустыми, мы договорились с руководством Турции и с президентом Владимиром Путиным, мы согласовали транзит 10 млрд кубометров газа для Сербии и 1 млрд кубометров для Македонии. К 1 июля 2018 года должен быть готов наш интерконнектор с Турцией объёмом 16 млрд кубометров», — сказал Борисов.

На вопрос о том, есть ли возможность того, что «Турецкий поток» проследует по маршруту проекта газопровода «Южный поток» и дойдет до Варны, Бойко Борисов отметил: «Мы работаем таким образом, чтобы направить его непосредственно в газовый хаб».

Он пояснил, что речь идёт не о транзите газа через Болгарию, а о торговле им через газовый хаб под Варной, на который топливо должно будет поступать как от газопровода «Турецкий поток», так и из Румынии, Греции и даже с разрабатываемых пока месторождений на болгарском шельфе Чёрного моря.

«Именно там будет осуществляться торговля, и оттуда газ будет поставляться через наши магистрали в Салоники, Скопье, Белград и далее к Венгрии и Австрии», — сказал Борисов.

Напомним, что Болгария реализует проект объединения своей газотранспортной сети с сетями соседних стран путём строительства газопроводов-интерконнекторов. Работы по ним находятся в разной степени готовности. Строительство межсистемной газовой связи между Болгарией и Румынией было завершено осенью 2016 года, в 2018 году планируется завершить строительство газопровода между Болгарией и Грецией, а к 2020 году — аналогичный газопровод с Сербией.

Работы по строительству газопровода «Турецкий поток» пока ведутся в соответствии с графиком. В начале ноябре сообщалось, что труба первой нитки газопровода достигла исключительной экономической зоны Турции в Чёрном море и было начато строительство второй ветки газопровода. В конце месяца глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем сообщал, что уложено уже 30% (555 км) двух ниток морского участка газопровода.