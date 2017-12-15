Пекин, 15 декабря, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Курс национальной валюты поднебесной вновь ослаб по отношению к доллару США, сообщает 15 декабря агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Так, юань ослаб на 80 базисных пунктов по отношению к курсу 14 декабря, достигнув отметки 6,6113 юаней за доллар.

Ослабление последовало сразу за достаточно мощным укреплением на целых 218 базисных пунктов 14 декабря. В то же время 13 декабря также было замечено ослабление юаня на 89 базисных пунктов.

В такой ситуации говорить о долгосрочной перспективе юаня трудно, однако краткосрочный замер показывает тренд на умеренное укрепление в условиях колебания курса.

Кроме того, юань вошел в прогнозируемый экспертами курсовой коридор между 6,6 и 6,7 юаней за доллар, в котором и должна, согласно прогнозам, и закончить год валюта Поднебесной по аналогии с 2016 годом.