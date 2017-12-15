Москва, 15 декабря, 2017, 04:13 — ИА Регнум. Четыре раза за минувшую неделю российские военные самолеты совершили вылеты на перехват разведывательных аппаратов у границ России, 15 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Wpapers.ru Воздушное пространство

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — сообщили в Минобороны.

Уточняется, что у российских границ 22 летательных аппарата вели воздушную разведку, на море разведку вели три корабля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным Минобороны РФ от 8 декабря, за неделю дежурными силами ПВО было выполнено пять полетов на перехват у российских границ.