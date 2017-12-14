Украина, 19 октября, 2004, 12:33 — ИА Регнум. Российская компания "ИнвестКиноПроект" и компания "Родина" из Днепропетровска подписали соглашение, предусматривающее создание сети киноцентров "Киноплекс" во всех крупных городах Украины, передают "Українські новини".

Многозальные (5 и более залов) кинотеатры планируется размещать в торговых центрах или реконструированных кинотеатрах, сообщил представитель компании "Родина".

Инвестором создания сети кинотеатров выступит "ИнвестКиноПроект".

Планируется, что первый киноцентр "Киноплекс" будет введен в эксплуатацию в апреле 2005 года в Киеве. Это будет кинотеатр, состоящий из 5 залов на 880 мест, расположенный в здании торгового центра "Караван".

В конце 2005 года планируется открытие второго объекта сети - кинотеатра с шестью залами "Вавилон-1" в Днепропетровске.