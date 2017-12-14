Симферополь, 14 декабря, 2017, 18:41 — ИА Регнум. В большинстве субъектов России проблема детсадов уже решена, однако Крым пока в их число не входит. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксёнов, комментируя итоги большой пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

На встрече с журналистами, в частности, поднимался вопрос об обеспечении детей местами в детских садах в рамках выполнения майских указов. Президент рассказал, что в регионах РФ практически исчезла очередь в детские сады. По его словам, сейчас места ждут 63 тысячи детей, а ранее эта очередь была в полмиллиона.

«После воссоединения с Россией в республике создано 14 тысяч мест. Это сделано за счёт строительства новых детсадов и реконструкции существующих, а также за счёт возвращения зданий, которые были в украинские времена выведены из системы дошкольного образования. В некоторых регионах полуострова очередей уже нет, есть даже запас мест, но в целом по республике проблема на сегодняшний день не решена. Более того: очередь даже выросла в сравнении, например, с 2015 годом», — написал на своей странице в Facebook руководитель региона.

С одной стороны, по его мнению, это связано с тем, что крымчане поверили в реальность планов по строительству детских дошкольных учреждений и приняли решение встать в очередь. С другой стороны, в Крым приезжают семьи с детьми из других регионов России, и их тоже надо обеспечить местами в детсадах.

«В соответствии с дорожной картой, которая разработана Советом министров Республики Крым совместно с правительством Российской Федерации, очередь должна быть ликвидирована к 2020 году. Для этого планировалось построить 87 детских садов на 17 тысяч мест. Однако, как я уже выше сказал, этого недостаточно. В следующем году дополнительно на строительство модульных детских садов будет направлено около 2,5 миллиарда рублей, что позволит создать ещё 5,4 тысячи мест», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент почти 25 тысяч крымских детей не попали в 2017 году в детские сады полуострова.

«Наибольшие очереди в детские сады наблюдаются в Симферополе, Керчи, Ялте, Бахчисарайском и Симферопольском районах», — сообщила на пресс-конференции в Симферополе 11 октября первый заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым Наталья Журба.

В целом, по её словам, более 65 тысяч крымских детей, а это 82% от общего количества детей в возрасте от трех до семи лет, смогли в 2017 году попасть в дошкольные общеобразовательные учреждения.

Недавно власти Крыма пообещали, что с 2018 года сельские жители полуострова не будут платить за своих детей в детсадах, потому что за них это сделает местное правительство, которое уже заложило на эти цели в бюджете более полумиллиарда рублей.