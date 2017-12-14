Москва, 14 декабря, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Американские СМИ по итогам пресс-конференции пишут о том, что президент России Владимир Путин твёрдо придерживается своей позиции и не намерен идти никому на уступки. Об этом 14 декабря заявил Дмитрий Саймс, президент Центра национальных интересов в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Большая пресс-конференция Владимира Путина

«Когда я смотрел сегодня утром (по местному времени) на заголовки статей, то СМИ обращали внимание на то, что Путин держал себя крайне уверенно, что Путин чётко говорил о своём намерении идти вперёд по известному курсу и о том, что он не собирается идти на какие-то серьёзные уступки: ни вне, ни внутри страны под чьим бы то ни было давлением», — заявил Саймс.

При этом американский эксперт прокомментировал слова Владимира Путина о странной позиции властей США о скоординированном с Россией решении по поводу кризиса на Корейском полуострове.

«Президент Путин задавал риторический вопрос, поскольку он прекрасно знает ситуацию. У него есть сильный и опытный министр иностранных дел, сильные советники, и я уверен, что президент России в курсе того, что когда Конгресс принимал эту резолюцию о санкциях, в которой Россия, Северная Корея и Иран были поставлены в один ряд, это было сделано без всякого обсуждения. Без обсуждения на уровне всего состава Сената и без обсуждения в комитетах Сената», — пояснил Саймс.

«Это был жест недоверия Трампу, попытка показать Трампу, что он не хозяин. Я думаю, это было желание, если хотите, проявить негодование в отношении России, которая с точки зрения подавляющего большинства Конгресса не только вмешивалась в американские выборы, но и на международной арене открыто себя проявляется Соединённым Штатам. Никакого серьёзного анализа тут не было», — подчеркнул он.

Затронул в своём выступлении Саймс и совпадение введения нового пакета американских санкций против России и времени проведения выборов российского президента.

«Даты и как эти даты совпадают с российскими выборами — но эти даты не определены президентом Трампом. Они определены законодательством, принятым Конгрессом, которое президент Трамп подписал очень неохотно и у него не было фактически другого выбора. Потому что было ясно, что если он наложит вето, то это вето в тот момент было бы легко преодолено», — указал он.

«Я не знаю никого в серьёзных американских политических кругах, кто думал бы, что можно такое сделать под российские выборы, и это изменит результат выборов. Но, конечно, более широко — России хотят показать, что её действия воспринимаются как неприемлемые, что эти действия будут иметь цену, и цену не только для российской экономики, но и в долгосрочной перспективе и для возможности российской власти стабильно контролировать ситуацию», — добавил эксперт.

Напомним, что во время пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал вопрос о влиянии России на КНДР.

«Вы не обратили внимание, что ваши конгрессмены… они так хорошо выглядят: костюмы и рубашки, вроде умные люди… А они нас поставили в один ряд [оси зла] с КНДР и Ираном и подталкивают президента, чтобы он уговорил нас решать проблемы Северной Кореи и иранской ядерной программы. Ну так, вообще нормальные люди, нет? Это странно, за скобками здравого смысла вообще», — заявил президент.