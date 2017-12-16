Москва, 16 декабря, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Какую оценку можно дать высказыванию научного сотрудника ВШЭ Василия Кашина о возможности передачи Курил Японии, которые прозвучали в интервью изданию The National Interest, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

221.20 Остров Кунашир

«Россия и Япония ведут тайные переговоры о статусе Курильских островов, в результате которых острова могут быть переданы Токио», — заявил Кашин.

Когда мы сталкиваемся с высказываниями, «потрясающими основы», стоит неоднократно проверить и перепроверить достоверность прозвучавших в них утверждений. Есть ли у Василия Кашина доступ к информации стратегического значения — неизвестно, а вот The National Interest, существующий с 1985 года, является авторитетным журналом, чья аудитория составляет 8 млн человек. Поэтому озвучивание им такой информации не может считаться рядовым случаем.

Проталкиваемая идея о передаче Курил с соблюдением условия запрещения военного присутствия США на этих островах не выдерживает никакой критики, поскольку цена такого рода обещаний, как показывает историческая практика последних десятилетий, стремится к нулю. Официальные высказывания российских высокопоставленных лиц противоречат информации Кашина, тем не менее, публикация в The National Interest должна получить официальную оценку.

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