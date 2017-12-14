Минск, 14 декабря, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Литва является для Белоруссии одним из ведущих экономических партнёров, и в целом белорусско-литовские отношения в экономике достигли больших результатов, в то время как политические оставляют желать лучшего. Теперь Минск намекает даже на уход из Клайпедского порта из-за заявлений литовской стороны о «нежелательности» сотрудничества с республикой. Об этом в интервью газете «Литовский курьер» заявил посол Белоруссии в Литве Александр Король.

Jevgēnijs Šlihto Чайки в порту

Он подчеркнул, что сегодня Литва занимает восьмое место по объему товарооборота для Белоруссии и седьмое место по объему экспорта. Несколько лет подряд взаимный товарооборот между странами превышает $1 млрд. Литва много инвестирует в республику, а бизнес двух государств активно взаимодействует, в частности, на белорусской территории работает более 600 компаний с участием литовского капитала, в Литве — порядка 250 предприятий с белорусским капиталом, сообщил посол, не забыв упомянуть и о том, что обе страны «строили общее государство — Великое княжество Литовское, переживали вместе периоды расцвета и упадка».

В целом, как подчеркнул чиновник, белорусские предприятия устраивают условия работы с Клайпедским портом. Но Минск обратил внимание на ряд заявлений политиков Литвы о «нежелательности сотрудничества» с Белоруссией, а также рекомендации «более тщательного выбора бизнес-партнеров и поставщиков».

«Возможно, кого-то не устраивают наши предприятия, и они не желают видеть их в порту или не хотят признавать их вклад в общие достижения?» — задался вопросом Король, добавив, что белорусские компании тоже прислушиваются к таким заявлениям.

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Отметим, что перспективы сотрудничества Белоруссии и Литвы в транспортной сфере обсуждались 12—13 декабря на заседании литовско-белорусской смешанной комиссии по вопросам международного автомобильного сообщения. Как сообщили по итогам заседания в министерстве коммуникаций и транспорта Литвы, в будущем году число двусторонних разрешений для перевозчиков Белоруссии будет увеличено на 15 тысяч единиц, а транзитных разрешений — на пять тысяч. Литовские перевозчики получат в 2018 году на девять тысяч больше двусторонних и транзитных разрешений без платы за въезд.

Что касается Клайпедского порта, то, как отметил Король, перевалка грузов здесь показывает положительную динамику. Так, в 2016 году здесь было перевалено 40,14 млн тонн грузов, что стало лучшим результатом порта. По итогам 2017 года ожидаются еще большие показатели. Доля белорусских грузов в литовском порте составляет на протяжении вот уже пяти лет более 30%. По словам посла, вопрос переориентации белорусских грузов с портов Прибалтики на порты других стран лежит в экономической плоскости. Белорусские предприятия сейчас получают много выгодных предложений и от латвийских, и от российских портов, но многое будет зависеть от «отношения поставщика услуг к своему клиенту».

Как ранее передавало ИА REGNUM, незамерзающий Клайпедский порт является самым важным и крупным транспортным центром Литвы. Преимущественно здесь переваливаются контейнеры, нефтепродукты, удобрения, лесоматериалы, торф и продукты питания. Нефтяной транзит имеет для Литвы особое значение в плане поступления средств в бюджет, поэтому в модернизацию порта было инвестировано около 200 млн евро. Сегодня, по сути, в основном белорусские грузы питают порты Литвы, Латвии и Эстонии, поэтому Минск получает всевозможные льготы.

В начале ноября председатель «Белнефтехима» Игорь Ляшенко заявил, что в период с декабря 2017 года по январь 2018 года Белоруссия поставит 72 тысячи тонн нефтепродуктов через российские порты. Соответствующий контракт уже заключен. В целом за 2018 год белорусская сторона планирует транспортировать через порты РФ до миллиона тонн нефтепродуктов. После этого президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что диалог с Минском невозможен в принципе, так как эта страна не является самостоятельной.