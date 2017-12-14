Москва, 14 декабря, 2017, 16:26 — ИА Регнум. В «Единой России» в опасениях Владимира Бортко (КПРФ) и Елены Драпеко («Справедливая Россия») увидели желание затянуть обсуждение законопроекта о новых правилах вывоза и ввоза культурных ценностей, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря. Также парламентариев заподозрили в наличии конфликта интересов и предложили провести проверку.

Claus Hoppe Sotheby’s, один из старейших в мире аукционных домов. Лондон, Великобритания

Правительственные поправки в законопроект о ввозе культурных ценностей на территорию РФ и вывозе их за пределы страны приведут к тому, что большинство музейных экспонатов и культурных ценностей РФ, которые находятся в частных руках, уйдут с молотка на западных аукционах, опасаются Бортко и Драпеко.

По словам Драпеко, в законопроект, который находится на рассмотрении депутатов уже несколько лет, в обход регламента работы Госдумы поступили правительственные поправки от Минкультуры. Они, в частности, связаны с упрощением вывоза за территорию РФ культурных ценностей и музейных экспонатов, которые находятся в частных руках. Правительство хочет фактически ликвидировать границу между РФ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), чтобы контроль за вывозимым имуществом проходил только при выезде с территории союза, опасается парламентарий.

Важно и прикрыть лазейку практически беспрепятственного вывоза предметов культуры и искусства через страны Таможенного союза, отметил депутат Госдумы Сергей Вострецов («Единая Россия»).

«Удивительно, некоторые вдруг перевернули всё с ног на голову, развернулась целая кампания, в которой вдруг участвуют те, от кого этого порой никак не ждешь. Невольно возникает ощущение, что те, кто против этого закона, лоббируют интересы тех, кто делает деньги как раз на вывозе ценностей», — сказал он.

Иначе чем объяснить, что документ практически без движения пролежал прошлый созыв, а когда вернулись к его обсуждению, снова появились попытки затянуть рассмотрение вопроса, указал депутат.

«Возможно, и в Думе есть такие лоббисты, которые потворствуют незаметному вывозу. Поэтому хотелось бы проверить тех, кто чинит такие препятствия, в том числе в думском комитете по культуре, на наличие корыстных интересов в этой сфере, и понять, что на самом деле движет теми, кто создает препятствия для рассмотрения и принятия этого законопроекта», — говорит он.

Депутаты «Единой России» намерены обратиться с просьбой провести соответствующие проверки заявлений по этой теме «на наличие конфликта интересов, и наличия коррупциогенных факторов, которые препятствуют рассмотрению и обсуждению законопроекта», сообщил Вострецов.

В обход регламента?

Поправки Минкультуры, касающиеся вывоза культурных ценностей, поступили согласно регламенту, заявил член комитета Госдумы по контролю и регламенту Иван Демченко («Единая Россия»), комментируя заявление первого замглавы комитета по культуре Елены Драпеко («Справедливая Россия»).

«Нормы регламента были соблюдены», — заверил депутат Иван Демченко.

Он сообщил, что Совет Думы 13 декабря по обращению комитета по культуре продлил до 18 декабря срок приема поправок к проекту закона, касающегося обращения культурных ценностей.

Вместе с тем поправки, поступившие к резонансному законопроекту, комитет Госдумы по культуры обсудит на заседании 15 декабря.

Кто стоит за поправками Минкультуры?

Ни одна страна ЕАЭС — ни Казахстан, ни Киргизия, ни Белоруссия, ни Армения — не разрешает вывоз культурных ценностей со своей территории, кроме того, конвенция ЮНЕСКО, к которой РФ примкнула еще в 70-х годах прошлого века, говорит о том, что государство обязано сохранять свои культурные ценности, отметила Драпеко.

«Наша задача — не выпустить эти культурные ценности из страны, а их задача — вывезти их. Их — я имею в виду, например, человека по фамилии Михельсон. Эти ребята, которые имеют здесь очень много чего, не могут это вывезти. И капитализировать тоже не могут, потому что здесь, на внутреннем рынке, цены низкие и спрос маленький. А вывезти на Sotheby’s (один из старейших в мире аукционных домов, находится в Великобритании) они не могут, потому что у них есть разрешение только на временный вывоз. Вот они и хотят открыть дорогу пошире», — заявила Драпеко.