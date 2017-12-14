Москва, 14 декабря, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Во многих случаях сокращение сети медицинских учреждений является недопустимым и необоснованным. Об этом вовремя пресс-конференции заявил президент Владимир Путин. В небольших городах необходимо сосредоточить внимание на сохранении пунктов оказания медицинской помощи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«При всей необходимости модернизации системы, при всей справедливости заявлений о том, что у нас коечный фонд используется не для лечения больных, а для профилактики и просто оздоровления, при всём том, что технические средства должны быть такими, чтобы пребывание на больничной койке сокращалось, всё-таки с учетом огромности нашей территории далеко не всегда обосновано сокращение учреждений. В этом плане нужно, прежде всего, увеличивать финансирование. И оно будет увеличено. В этом году у нас 3,8% от ВВП. В следующем году, по данным Минфина, у нас 4,1% от ВВП на совокупные расходы по медицине», — заявил президент.

Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на медицинское обслуживание жителей маленьких населенных пунктов.

«Особо сосредоточить внимание стоит на сохранении и создании новых форм медицинского обслуживания в малых населенных пунктах от 100 до 2 тысяч человек. Там, где проживает меньше 100 человек, нужно создавать и использовать передвижные пункты оказания медицинской помощи», — сказал Владимир Путин.

По данным Владимира Путина, в России будет увеличено финансирования в сфере покупки медикаментов для людей с тяжелыми заболеваниями. Это связано с возросшим количеством людей с тяжелыми заболеваниями. Деньги пойдут на покупку лекарств, в том числе обезболивающих, а также приобретение оборудования.

Также президент ответил на вопрос о софинансировании строительства онкологических центров в регионе.

«У нас есть некоторые подвижки по онкологии, но не такие, как требует проблема. Поэтому софинансирование востребовано, и мы обязательно будем это делать».

ИА REGNUM напоминает, что большая пресс-конференция президента проходит 14 декабря в Москве.