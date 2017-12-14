Москва, 14 декабря, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Большинство граждан России не хотят и не допустят «майдана» по украинскому сценарию — то есть того, к чему призывает радикальная оппозиция в России, заявил 14 декабря на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

Отвечая на вопрос Ксении Собчак о недопуске на выборы Алексея Навального и опасностей для оппозиции в России, Путин заявил, что такие «персонажи», как Навальный — это как Михаил Саакашвили на Украине.

«По поводу конкуренции и где дееспособная оппозиция. Смысл не в том, что кто-то не создал условия, а в том, что оппозиция должна выйти с ясной понятной программой позитивных действий», — сказал Путин, в качестве примера приведя программу самой Собчак.

«Против всех — это позитивная программа? А что вы предлагаете для решения проблем, которые мы здесь обсуждаем?» — спросил Путин.

Говоря о «персонажах», Путин задался вопросом, а хотят ли жители России, чтобы в стране по площадям бегали «десятки саакашвили»?

«Те, кого вы назвали — это Саакашвили, вы хотите, чтобы они дестабилизировали обстановку в стране? Мы всё это уже проходили», — напомнил Путин.

Он выразил уверенность, что большинство граждан России этого не хочет и не допустит. А конкуренция должна быть, и она будет. Вопрос только в радикализме оппозиции, считает глава государства.

Напомним, 14 декабря президент РФ Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию. На встречу пришла, аккредитовавшись как журналист, Ксения Собчак, заявившая о своих планах участвовать в предвыборной кампании.