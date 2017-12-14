Москва, 14 декабря, 2017, 14:45 — ИА Регнум. «Китай проявил большой интерес к Северному морскому пути, через который будет проложен оптимальный путь движения товаров из Китая в Европу. Недавно я видел пример эффективного сотрудничества с Китаем, который стал крупнейшим инвестором завода по производству сжиженного газа. Была запущена первая первая очередь завода (речь идет о «Ямал СПГ» — прим. ИА REGNUM ) на 5,5 млн тонн сжиженного газа, строится вторая очередь на 16,5 млн тонн. Китай — один из главных инвесторов этого проекта», — заявил глава государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, большая пресс-конференция президента России Владимира Путина стартовала 14 декабря 2017 года в московский полдень в Центре международной торговли. На ежегодное мероприятие на этот раз собралось рекордное число журналистов — 1640 человек. Это на 250 представителей СМИ больше, чем в 2016 году.