Москва, 14 декабря, 2017, 14:33 — ИА Регнум. На территории Донбасса ополченцами созданы военные и милицейские формирования, способные отразить крупномасштабные военные акции со стороны Украины, и это соответствует интересам жителей Донбасса, полагает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в четверг, 14 декабря, в ходе своей ежегодной пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Если такой возможности у Донбасса не будет, то украинские националистические батальоны могут осуществить там резню «хуже, чем в Сребренице», добавил Путин, имея в виду известные события в Боснии во времена войны в бывшей Югославии. И надежды на то, что международные правозащитные организации могли бы остановить такую резню, нет, считает президент.

Глава российского государства вновь подчеркнул, что эффективность минских соглашений остается крайне низкой из-за нежелания Киева реализовывать эти соглашения и давать Донбассу особый статус.

Также Путин заметил, что первоисточником донбасской трагедии является государственный переворот 2014 года, «вооруженный неконституционный захват власти». Часть народа Украины не согласилась с этим переворотом, и с ними не стали договариваться, а использовали против них спецслужбы и вооруженные силы. Российской армии на территории Донбасса нет, вновь сказал Путин.

По словам президента, вопрос о размещении миротворцев в Донбассе пока не удается решить из-за постоянно меняющейся позиции Киева, а также из-за его нежелания вступать в прямой контакт с лидерами ополчения, без чего, уверен Путин, решить проблему невозможно.

Путин отметил, что днем ранее донбасские города были вновь обстреляны с украинской стороны, причем неясно, кто именно совершал эти обстрелы — регулярная армия или националистические батальоны.

«Не всегда благостные» отношения между армией Украины и украинскими же националистами не удивляют, ведь истинно военные люди призваны защищать свою страну от внешней агрессии, а не от внутренних конфликтов», — сказал президент РФ.

Путин добавил, что проблему обмена пленными также не удается решить из-за позиции Киева. По инициативе украинского политика Виктора Медведчука киевские власти составили списки для обмена, эти списки были согласованы ополченцами, но потом сам же Киев заговорил о необходимости изменить список. Президент отметил, что, обсуждая тему пленных, впервые лично разговаривал с лидерами ополченцев. Киеву нужно проявить добрую волю и сделать доброе дело, обменяв пленных до Нового года и Рождества, призвал Путин.