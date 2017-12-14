Признание Иерусалима: ИГ* грозит США терактами
Вашингтон, 14 декабря, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригрозили США террористическими актами в ответ на признание администрацией президента США Дональда Трампа Иерусалима столицей Израиля, сообщает Reuters.
С таким заявлением исламисты выступили в своей ленте в программе Telegram.
«Мы проведем еще больше операций в вашей стране до последнего часа, и мы будем сжигать вас огнем войны, которую вы начали в Ираке, Йемене, Ливии, Сирии и Афганистане», — подчеркнули боевики.
«Только подождите», — пригрозили они.
Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригрозили Вашингтону серией терактов.
Напомним, решение президента Дональда Трампа вызвало волну критики со стороны мусульманских стран и организаций.
Помимо ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отомстить за признание Иерусалима Вашингтону пообещала «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).