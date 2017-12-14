Москва, 14 декабря, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Налоги в 2018 году расти не будут, а граждан России и предпринимателей необходимо освободить от некоторых налогов, заявил 14 декабря в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, нужно обратить внимание на те налоги, которые «ложатся тяжёлым бременем на бизнес и граждан» в настоящее время. Например, капремонт или налоговые задолженности, которые возникли на протяжении многих лет.

Речь идет о налогах, которые возникли зачастую просто из-за несовершенств налоговой системы. Они касаются 42 млн человек, и их размер уже составляет 41 млрд рублей.

«Может, кто будет ругаться на меня из либеральных оппонентов, но я считаю, что нужно освободить людей от этих выплат — и сделать это максимально дебюрократическим способом», — сказал Путин.

Он предложил сделать то же самое в отношении индивидуальных предпринимателей — это около 15 млрд рублей и касается около 3 млн человек.

«Начал человек бизнес, что-то не получилось, а налоги начисляли и начисляли — надо освободить от налогов подобного рода», — указал Путин.

И, наконец, нужно списать налоги на условные доходы, которые часто возникают, например, у операторов связи и так далее. Все это будет сделано в ближайшее время.

«Не нужно делать налоговую систему чрезвычайно закрученной», — сказал Путин, напомнив, что нагрузка неналогового характера, тем не менее, растет.

Происходит это прежде всего в регионах, по этому поводу проводится проверка. В будущем надо будет, заявил президент, создать условия, которые создадут препятствия подчас неконтролируемому росту такой нагрузки.